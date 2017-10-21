С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала председателя и финансового директора регионального отделения Российского союза молодежи, подозреваемых в совершении двух эпизодов покушения на мошенничество в крупном размере, сообщил РИА Новости в субботу источник в администрации города.
По данным источника, в сентябре 2016 года комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с отделением Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области о предоставлении субсидии в размере более 545 тысяч рублей в целях возмещения затрат на реализацию проекта "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге". Впоследствии в комитет были представлены подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора и обосновывающие предоставление субсидии. Противоправные действия организации были выявлены сотрудниками комитета.
Главным следственным управлением ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Подозреваемые задержаны на двое суток до избрания им меры пресечения.