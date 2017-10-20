В Волгограде после ДТП с автобусом госпитализировали девять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Девять человек госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Волгоградской области.

"В больнице находятся девять пострадавших в состоянии средней степени тяжести. У них ушибы, сотрясения", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в больницу были доставлены 11 человек, однако после осмотра двое ушли домой.

Как сообщала полиция области, в 14.45 мск пятницы водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту "55К", на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия.