В Приамурье полицейского подозревают в том, что он сбил пешехода и скрылся

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Сотрудника полиции в Амурской области подозревают в том, что он сбил пешехода и скрылся с места ДТП, по факту проводится служебная проверка, сообщает УМВД России по региону.
"В ходе расследования установлено, что к данному преступлению может быть причастен сотрудник полиции, начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка. Материалы дела будут переданы в следственные органы", — сообщает УМВД по региону.
Если вина сотрудника полиции будет установлена, он по отрицательным мотивам будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности согласно закону, также его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.