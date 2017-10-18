В Иркутске 14 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. В нелегальном доме престарелых в Иркутске, где в среду случился пожар, пострадали 14 человек, девять из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее региональный СК сообщил, что пострадали 13 человек, все они госпитализированы в связи с отравлением угарным газом. По факту пожара начата доследственная проверка.

"На пожаре работали 12 бригад скорой помощи. Они доставили в больницу 14 человек. Госпитализированы из них девять, еще трое находятся на амбулаторном лечении. Три человека в тяжелом состоянии. Диагноз всех пострадавших уточняется", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального минздрава.