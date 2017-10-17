МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита Алексея Навального попросит Верховный суд РФ отменить приговор по делу "Ив Роше" после вступления в силу решения Европейского суда по правам человека о нарушении прав братьев Навальных в этом деле, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Ольга Михайлова.
"После вступления решения в силу мы попросим Верховный суд РФ прекратить уголовное дело. ЕСПЧ признал нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает осуждение за уголовно не наказуемые действия. Такие решения суд выносит крайне редко, это однозначно влечет за собой прекращение уголовного дела", — сказала адвокат.
Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.