МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита Алексея Навального попросит Верховный суд РФ отменить приговор по делу "Ив Роше" после вступления в силу решения Европейского суда по правам человека о нарушении прав братьев Навальных в этом деле, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Ольга Михайлова.

ЕСПЧ во вторник признал, что права Алексея и Олега были нарушены в рамках дела "Ив Роше". При этом, по сообщению Минюста РФ, суд не обнаружил политической подоплеки уголовного преследования. На двоих братьям присудили компенсацию около 82 тысяч евро. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

"После вступления решения в силу мы попросим Верховный суд РФ прекратить уголовное дело. ЕСПЧ признал нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает осуждение за уголовно не наказуемые действия. Такие решения суд выносит крайне редко, это однозначно влечет за собой прекращение уголовного дела", — сказала адвокат.

По ее словам, решение, если его никто не обжалует, вступит в силу через три месяца. Если жалоба будет подана, то суду предстоит решить, передавать ли ее на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.