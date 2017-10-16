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Происшествия

Юрист: Telegram будет сложно отменить штраф за непредоставление данных ФСБ

17:0416.10.2017
(обновлено: 17:09 16.10.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову будет сложно отменить в вышестоящей инстанции штраф, наложенный на компанию мировым судом за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, заявил РИА Новости адвокат Евгений Лазарев из коллегии адвокатов "ГРАД".

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Дуров намерен обжаловать штраф Telegram из-за отказа сотрудничать с ФСБ
Мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Дуров, комментируя решение суда, заявил, что в течение "пары дней" планирует выбрать команду юристов, которые займутся этим делом.

По словам Лазарева, юристам Дурова надо будет доказать либо отсутствие у Telegram технической возможности предоставить запрошенную информацию, либо наличие формальных нарушений, допущенных ФСБ по процедуре запроса информации.

"Если юристам Telegram удастся найти какие-либо зацепки в указанных блоках, то они могут надеяться на положительный результат. В противном случае перспективы судебного обжалования низкие. Политические мотивы, которыми могла руководствоваться компания — несогласие с действующим законодательством, возможное нарушение конституции РФ и т.д., — не будут иметь правового значения", — сказал адвокат.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт ИРИ напомнил, что власти могут бесконечно штрафовать Telegram
В сентябре партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Сергей Бородин, комментируя составление протокола об административном правонарушении в отношении Telegram, заявил РИА Новости, что наказание за непредставление ФСБ России данных для декодирования сообщений в мессенджере не предусматривает приостановление и временный запрет деятельности юрлица.

По словам юриста, такого наказания, как административное приостановление деятельности, эта статья (п. 2.1. ст. 13.31 КоАП РФ) не предусматривает, поэтому такая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как временный запрет деятельности, также не применима.

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