Мосгорсуд отказался освободить фигурантов дела о теракте в метро Петербурга

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Бахрам Ергашев (слева) и Акрам Азимов. Архивное фото

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Бахрам Ергашев (слева) и Акрам Азимов. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом 11 обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы их адвокатов, настаивавших на изменении меры пресечения.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.