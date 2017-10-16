Клименко призвал Дурова к взаимодействию с властями

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко призвал владельца Telegram Павла Дурова к взаимодействию с российскими властями, как это у него происходило в других странах.

Ранее в понедельник стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. По мнению эксперта, подобные штрафы могут повторяться до бесконечности, и в крайнем случае мессенджер может быть заблокирован.

"Спектакль "Принуждение Telegram к миру", то есть, к исполнению обязанностей организаторов распространения информации, длится уже достаточно долго. Я с большим трудом представляю себе любого отечественного игрока, дошедшего в отношениях с государством до открытого письма директора Роскомнадзора и иска от ФСБ… Надо признать, что Павел шикарно использует любой повод для пиара", — сказал Клименко РИА Новости.

"При этом, когда перед Telegram появляется реальная угроза потерять рынок (как это было в случае с Индонезией), реакция Дурова вполне адекватна и вменяема. Мне бы хотелось, чтобы Павел завершил спектакль и перевел бы отношения с Россией хотя бы на уровень индонезийских коммуникаций", — заключил собеседник агентства. В сентябре глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявлял, что когда у продукта Дурова возникли проблемы в Индонезии, то он лично летал в эту страну и встречался с местными властями, чтобы урегулировать появившиеся к нему вопросы.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Ранее осенью Дуров также сообщал, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении "закона Яровой", который, по его словам, мог стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.