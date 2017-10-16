Дуров заявил, что соберет команду юристов, которые займутся делом о штрафе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров после решения суда оштрафовать мессенджер заявил, что в течение пары дней планирует выбрать команду юристов, которые займутся этим делом.

Ранее в понедельник стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

"Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами… В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах", — написал дуров на своей странице "ВКонткте".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.