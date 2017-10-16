Дуров заявил, что соберет команду юристов, которые займутся делом о штрафе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров после решения суда оштрафовать мессенджер заявил, что в течение пары дней планирует выбрать команду юристов, которые займутся этим делом.
"Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами… В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах", — написал дуров на своей странице "ВКонткте".
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.