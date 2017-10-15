Росздравнадзор проверит сообщения об отказе скорой ехать к актеру Марьянову

Актер Дмитрий Марьянов на ежегодной благотворительной акции Стань Первым! в Московской области

Актер Дмитрий Марьянов на ежегодной благотворительной акции Стань Первым! в Московской области

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Скорую помощь в подмосковной Лобне проверят после смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее агент актера сообщил, что Марьянов скончался на 47-м году жизни. По данным СМИ, скорая помощь якобы не прибыла на вызов.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту", — сообщили в ведомстве.

Известность Марьянову принесли роли в спектаклях театра "Ленком" и в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город". Он также сотрудничал с "Квартетом И".

