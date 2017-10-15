В Москве после звонков о "минировании" эвакуируют четыре гостиницы и два ТЦ

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Эвакуация посетителей и персонала проводится в четырех московских гостиницах и двух торговых центрах после анонимных сообщениях о "минировании", сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах.

"После звонков с угрозой взрыва проводится эвакуация из гостиниц "Космос", "Будапешт", "Аквамарин" и "Измайлово". Эвакуируют также торговые центры "Водный" и "Авиапарк", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тысячи анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.