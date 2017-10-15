Пассажирам Boeing, экстренно севшего во Внуково, предоставят резервный борт

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт — РИА Новости. Пассажиры совершившего экстренную посадку во Внуково самолета Boeing 737 будут пересажены на резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
"Командир воздушного судна сообщил наземным службам о выявленной проблеме и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры были проинформированы о ситуации. Посадка во Внуково прошла благополучно, пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.
"Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом", — добавили в авиакомпании.
Там также уточнили, что по данному факту будет проведено расследование, в ходе которого перевозчик установит причины произошедшего.