Пассажирам Boeing, экстренно севшего во Внуково, предоставят резервный борт

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт — РИА Новости. Пассажиры совершившего экстренную посадку во Внуково самолета Boeing 737 будут пересажены на резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что самолет сообщением Москва — Сургут, на борту которого находились 178 человек, вернулся в аэропорт Внуково после выработки топлива из-за задымления в кабине пилотов. В "ЮТэйре" подтвердили, что во время выполнения полета на борту воздушного судна сработал датчик обнаружения дыма.

"Командир воздушного судна сообщил наземным службам о выявленной проблеме и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры были проинформированы о ситуации. Посадка во Внуково прошла благополучно, пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.

"Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом", — добавили в авиакомпании.

Там также уточнили, что по данному факту будет проведено расследование, в ходе которого перевозчик установит причины произошедшего.