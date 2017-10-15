В новой Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве из-за стрижки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве молодого человека в новой Москве металлическим прутом с заостренным концом, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 13 октября около здания, расположенного в поселении Первомайское, в деревне Губцево по улице Дорожная в Москве, между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес металлическим прутом с заостренным концом не менее четырех ударов в грудную клетку 24-летнему парню, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

"Расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… подозреваемый в совершении указанного преступления был установлен и задержан. Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал изобличающие показания", — сказала она.

Иванова добавила, что по ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Сенатор Совета Федерации Антон Беляков написал в своем Facebook, что погибший приехал в Россию из Узбекистана на заработки и работал парикмахером. В четверг вечером он постриг обвиняемого, на следующий день тот вернулся, сказав, что стрижка ему не понравилась. Несмотря на то, что мужчина не мог объяснить, что именно ему не нравится в прическе, ее попробовали исправить.

"Оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего "обидчика"… Убийца, отойдя на несколько метров от жертвы, обернулся и, увидев, что парень еще жив, вернулся, чтобы добить", — написал Беляков.