Пострадавшая при обрушении трапа в Пулково девочка скончалась

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, которая пострадала при обрушении трапа в аэропорту Пулково скончалась, сообщили РИА Новости в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Действительно, девочка, к сожалению, скончалась. Это произошло в субботу", — сказала собеседница агентства.

Вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы. Сообщалось, что девочке ей сразу же сделали операцию, она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено также два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".