В Крыму пресекли несанкционированный пикет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Около полусотни участников группового пикетирования, незаконно проходившего в субботу на территории Крыма, были задержаны полицией и отпущены после проведения профилактических бесед, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым.
По факту проводится проверка с целью установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях, сообщили в полиции.
В начале октября силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат" и шестерых участников "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*. Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещена в России
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