В Якутии пьяный водитель наехал на семерых подростков, один из них умер

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Нетрезвый водитель наехал на семерых воспитанников пришкольного интерната, которые в субботу возвращались с дискотеки, в селе Огородтах, один ребенок скончался, трое госпитализированы с травмами, остальные находятся под наблюдением врача, сообщается на сайте МВД по Якутии.

По предварительным данным, 43-летний местный житель наехал на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, освидетельствование показало 0,94 мг/л (алкоголя в литре воздуха при выдохе). В момент ДТП на переднем пассажирском сидении находился знакомый водителя. Мужчины возвращались в село после распития двух бутылок водки на берегу реки. Причину наезда водитель пояснил тем, что не заметил пешеходов.

"Спустя час, один из пострадавших — 15-летний учащийся общеобразовательной школы — скончался в больнице. Трое других несовершеннолетних госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением врача", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". "Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации и водворен в изолятор временного содержания… Также предварительному следствию стоит установить, по какой причине организаторы дискотеки и педагоги не сопроводили воспитанников пришкольного интерната", — отмечается в сообщении.

Добавляется, что на месте аварии отсутствует уличное освещение. Одежда на детях была темного цвета, на ней отсутствовали световозвращающие элементы.