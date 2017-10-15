МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Химические вещества, которыми были облиты стены дома журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом этого года, были крайне токсичными, об этом свидетельствуют данные независимой экспертизы, сообщается на сайте "Новой газеты".

Обозреватель "Новой газеты" Латынина ранее рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль и не собирается возвращаться в ближайшее время. В начале сентября "Новая газета" со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкино, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом.

"Теперь у редакции "Новой газеты" есть все основания утверждать: летнее нападение на дом Юлии Латыниной — не хулиганство, а жестокая акция, совершенная общественно опасным способом, которая — если бы не случай — могла бы привести к необратимым последствиям. И не только для нашего обозревателя Юлии Латыниной и ее родителей, но и для соседей — среди которых пожилые люди и дети. Здоровье, если не жизнь, восьмерых человек находилось под угрозой", — говорится в статье замглавного редактора Сергея Соколова, опубликованной в субботу вечером на сайте "Новой газеты".

Уточняется, что после инцидента эксперты взяли образцы вещества, сотрудники правоохранительных органов опросили потерпевших и начали доследственную проверку, а "Новая газета" отправила образцы независимому эксперту.

"Обнаруженные соединения представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека", — цитирует издание выдержки из независимого экспертного заключения.

Как отмечается в заключении, образец, взятый на анализ, содержит такие химические соединения как диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, которые крайне токсичны и могут нанести серьезный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля в новой Москве, как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь шла о машине Латыниной.