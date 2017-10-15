В центре Москвы горит 400 "квадратов" подвального помещения склада

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подвал 3-х этажного складского здания горит на площади около 400 "квадратов" на Крымском Валу в Москве, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщали о пожаре в подвале 3-х этажного складского здания по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33. По этому адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

"Площадь пожара — около 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.