Число пострадавших при ЧП в Кировской области возросло до 22

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов на объекте "Транснефти" в Уржумском районе Кировской области выросло до 22 человек, из них девять госпитализированы, сообщает СУСК по региону.

По предварительным данным, в пятницу в селе Лазарево около 12.00 мск на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн рабочие проводили работы по внутренней обработке стен. Во время работ произошло обрушение строительных лесов. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. СУСК возбудило уголовное дело.

"По последним данным, всего пострадало 22 человека. Восемь госпитализированы в районную больницу, один — в Киров", — уточняет СУСК.

В пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области РИА Новости сообщили, что состояние находящихся в медучреждениях пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"Всего в больницу обратились 22 человека, из них у 14 оказались незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Они будут лечиться амбулаторно. Семь человек госпитализированы в Уржумскую ЦРБ, еще один доставлен вертолетом в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Киров. По уточненным данным, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.