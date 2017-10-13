В Кировской области на нефтяном резервуаре обрушились леса, есть раненые

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали, по предварительным данным, при обрушении строительных лесов на резервуаре "Транснефти" в Уржумском районе Кировской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При проведении ремонтных работ на резервуаре АО "Транснефть-Прикамье" в населенном пункте Лазарево рухнули строительные леса. По предварительным данным, пострадали 15 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Уржумскую центральную районную больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.

При этом Минэнерго сообщило о четырех раненых. "Пострадало четверо рабочих, госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в материалах министерства. В Минэнерго отметили, что ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.