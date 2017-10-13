УФА, 13 окт — РИА Новости. Четыре ребенка, по данным следствия, пострадали в результате наезда автомобиля на группу школьников, которые с учительницей возвращались с экскурсии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Светлана Абрамова.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что пострадали четыре ребенка, их направили в больницу. Позднее официальный представитель пресс-службы ГИБДД по региону сообщил о двух пострадавших подростках.

По данным следствия, ДТП произошло около 12.00 по местному времени в пятницу в Туймазинском районе Башкирии.

"Местный житель, 26-летний мужчина, выехал на автомобиле на дорогу, не имея прав управления транспортным средством. Он не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, шедших по обочине дороги и собиравшихся ее переходить. Четверо подростков обратились за медицинской помощью", — рассказала Абрамова. Следователи начали проверку.