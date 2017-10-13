В Башкирии легковушка въехала в группу школьников

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль наехал на группу детей в Туймазинском районе Башкирии, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В селе Япрыково автомобиль наехал на 12 детей, возвращавшихся с педагогом с экскурсии. В больницу направлены четверо детей", — сказал собеседник агентства.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, наезд произошел в 09.00 мск на автодороге Московка — Туймазы, есть пострадавшие. В ликвидации последствий ДТП участвуют четыре человека и две единицы техники.