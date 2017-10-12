Во Владимире нашли пропавшую восьмилетнюю школьницу

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Восьмилетняя школьница из Владимира, пропавшая вечером в среду, найдена живой в районе гаражей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что вечером в среду девочка вышла из дома, незадолго до этого позвонив бабушке, и пропала. К поискам ребенка привлекли опытных следователей и криминалистов управления СК России по Владимирской области, сотрудников уголовного розыска.

"Около 14 часов 12 октября 2017 года удалось установить место нахождения девочки. Ребенок обнаружен в районе гаражей на улице Асаткина города Владимира", — говорится в сообщении.

По данным следствия, пропавшую девочку заметил местный житель и сообщил об этом в правоохранительные органы.

"В настоящее время проводятся мероприятия по медицинскому обследованию и оказанию необходимой помощи ребенку", — информирует СК.