В Кемерово мужчина в трусах сбежал из больницы и угнал машину

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Кемерове мужчину, который сбежал из больницы, угнал машину, попал в ДТП и в обнаженном виде появился в общественном месте — забежал в кафе в одних трусах, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

"Инцидент произошел в Центральном районе города. В полицию поступили несколько сигналов от посетителей кафе быстрого питания. Кемеровчане сообщили о неадекватном мужчине, который забежал в заведение. Со слов очевидцев, на нем было только нижнее белье", — сказали в ведомстве.

Экипаж ГИБДД и наряд патрульно-постовой службы задержали обнаженного посетителя, им оказался 36-летний житель Промышленновского района. Оказалось, что накануне он сбежал из расположенной неподалеку больницы, куда был доставлен с травмой головы после уличной драки (у мужчины перебинтована голова и ссадины на лице). Как выяснили правоохранители, пациенту диагностировали алкогольную интоксикацию, однако он не дождался окончания курса реабилитации и самовольно покинул учреждение.

"В одном нижнем белье он выбежал во двор, где сел в припаркованный ВАЗ-2114, оставленный с ключом в замке зажигания. Завладев автомобилем, злоумышленник протаранил металлические ворота и скрылся. Через несколько минут полицейские задержали автоугонщика уже в кафе. Пояснить причины своего поведения он не смог, заявив лишь, будто его "попросил подвезти всевышний", — рассказали в ГУМВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.