КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Кемерове мужчину, который сбежал из больницы, угнал машину, попал в ДТП и в обнаженном виде появился в общественном месте — забежал в кафе в одних трусах, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Экипаж ГИБДД и наряд патрульно-постовой службы задержали обнаженного посетителя, им оказался 36-летний житель Промышленновского района. Оказалось, что накануне он сбежал из расположенной неподалеку больницы, куда был доставлен с травмой головы после уличной драки (у мужчины перебинтована голова и ссадины на лице). Как выяснили правоохранители, пациенту диагностировали алкогольную интоксикацию, однако он не дождался окончания курса реабилитации и самовольно покинул учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.