В суде показали видео, как Улюкаев взял сумку из-под ели у офиса "Роснефти"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гособвинение в четверг продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как экс-министр Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса "Роснефти", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот", — сказал Сечин Улюкаеву и затем обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял объемную, увесистую сумку в руки и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.
В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева.
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>