В Волгограде школьница умерла от отравления грибами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти восьмилетней девочки от отравления грибами в Волгоградской области, сообщает СУСК России по региону.

По предварительным данным, 8 октября школьница и ее родители съели грибы, которые сами собрали в лесу в Еланском районе. На следующий день вся семья была госпитализирована в районную больницу с признаками отравления.

Поскольку состояние девочки оценивалось как тяжелое, медики решили госпитализировать ее вертолетом санитарной авиации в областной центр. "Несмотря на старания врачей, несовершеннолетняя скончалась 11 октября", — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.