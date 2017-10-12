В Волгограде школьница умерла от отравления грибами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти восьмилетней девочки от отравления грибами в Волгоградской области, сообщает СУСК России по региону.
Поскольку состояние девочки оценивалось как тяжелое, медики решили госпитализировать ее вертолетом санитарной авиации в областной центр. "Несмотря на старания врачей, несовершеннолетняя скончалась 11 октября", — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.