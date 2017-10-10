В Петербурге пойдет под суд учительница, написавшая "дурак" на лбу ученика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге рассмотрит административный протокол об оскорблении в отношении учительницы школы №684 в Петербурге, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Ранее в СМИ появились сообщения, что учительница начальных классов 684-й школы написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали "татуировки" маркером на руках. Проверкой прокуратуры данный факт был подтверждён. Руководство школы 28 сентября расторгло с учительницей трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — по инициативе работодателя за совершение аморального поступка.

"В отношении учителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд", — сказала собеседница агентства.

Согласно санкции статьи, суд может назначить учительнице штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Представительница надзорного ведомства отметила, что своими действиями учительница нарушила права учащегося, гарантированные ему Конституцией РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", требования должностной инструкции, оскорбила и унизила честь и достоинство ребенка в неприличной форме.

По результатам проверки прокуратура района в адрес директора школы внесла представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений закона, добавила собеседница агентства.