В Петербурге у туристки из Израиля украли более миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Неизвестные обокрали туристку из Израиля, гражданку России, которая приехала в Петербург на четыре дня, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Девятого октября вечером 32-летняя женщина, научный сотрудник израильской фармацевтической компании, заявила в полицию Центрального района о краже. В Петербург заявительница приехала 8 октября с целью туризма сроком на 4 дня, женщина имеет гражданство РФ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вернувшись в съемную двухкомнатную квартиру на пятом этаже дома 26 по Итальянской улице, она обнаружила пропажу 17 тысяч евро, планшетного компьютера за 36 тысяч рублей и ноутбука стоимостью 75 тысяч рублей. При этом двери и окна помещения не имеют повреждений.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, ущерб от кражи оценивается приблизительно в 1,2 миллиона рублей.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)", — сказал представитель пресс-службы.