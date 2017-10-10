В Петербурге у туристки из Израиля украли более миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Неизвестные обокрали туристку из Израиля, гражданку России, которая приехала в Петербург на четыре дня, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, вернувшись в съемную двухкомнатную квартиру на пятом этаже дома 26 по Итальянской улице, она обнаружила пропажу 17 тысяч евро, планшетного компьютера за 36 тысяч рублей и ноутбука стоимостью 75 тысяч рублей. При этом двери и окна помещения не имеют повреждений.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, ущерб от кражи оценивается приблизительно в 1,2 миллиона рублей.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)", — сказал представитель пресс-службы.