В Петербурге арестовали 19 человек после несогласованной акции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Суды в Петербурге назначили административные аресты 19 задержанным на несогласованной акции 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, после акций в Красносельский, Выборгский, Калининский и Приморский районные суды поступили административные протоколы в отношении 20 обвиняемых по статьям "Невыполнение законных требований сотрудника полиции" и "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". При этом некоторые лица нарушили закон о митингах не впервые, поэтому в отношении них были составлены протоколы о повторном правонарушении.

Как следует из сообщения ОПС, Калининский суд в отношении двух человек вынес решение об административном аресте на десять суток со штрафом 10 тысяч рублей, в отношении одного — об аресте на пять суток со штрафом 15 тысяч рублей.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева, в Калининском суде был единственный человек из 19 привлеченных к ответственности, которому по обоим протоколам были назначены аресты: на 15 и 17 суток. Также в этом суде был единственный случай, когда протоколы были возвращены в полицию.

Красносельский районный суд в отношении трех нарушителей вынес решения о штрафах в 15 тысяч рублей. Также им назначены аресты на пять, семь и десять суток. Еще два нарушителя в Красносельском суде получили самые крупные штрафы — 250 тысяч рублей, а также аресты на 12 суток.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Выборгском и Приморском судах были рассмотрены протоколы в отношении десяти человек, восемь из которых оштрафованы на 10 тысяч рублей, двое – на 15 тысяч рублей. Каждому из них назначили аресты от трех до 12 суток.