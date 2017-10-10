В Петербурге арестовали 19 человек после несогласованной акции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Суды в Петербурге назначили административные аресты 19 задержанным на несогласованной акции 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Как следует из сообщения ОПС, Калининский суд в отношении двух человек вынес решение об административном аресте на десять суток со штрафом 10 тысяч рублей, в отношении одного — об аресте на пять суток со штрафом 15 тысяч рублей.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева, в Калининском суде был единственный человек из 19 привлеченных к ответственности, которому по обоим протоколам были назначены аресты: на 15 и 17 суток. Также в этом суде был единственный случай, когда протоколы были возвращены в полицию.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Выборгском и Приморском судах были рассмотрены протоколы в отношении десяти человек, восемь из которых оштрафованы на 10 тысяч рублей, двое – на 15 тысяч рублей. Каждому из них назначили аресты от трех до 12 суток.