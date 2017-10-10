Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Родные опознали жителя Узбекистана, погибшего в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, процедура опознания 17 жертв аварии завершена, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

Ранее сообщалось, что неопознанными остаются два тела – жителей Узбекистана и Казахстана. В понедельник в Узбекистан были отправлены фото и отпечатки пальцев погибшего мужчины.

"Прилетели родственники, опознали человека. Действительно, это житель Бухары. Сейчас происходит оформление необходимых документов для транспортировки на родину", — сказал собеседник.

Он отметил, что также опознано тело жителя Казахстана. "Процедура опознания завершена", — заявил Карпилович.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.