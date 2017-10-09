Координатора штаба Навального в Петербурге осудили на 40 часов работ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник назначил 40 часов обязательных работ Полине Костылевой, координатору городского штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, Костылева в субботу была доставлена из штаба Навального в отдел полиции, где в отношении неё составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Протокол в понедельник поступил в суд.

"Суд вынес постановление о привлечении Костылевой к административной и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что трое членов штаба Навального в Петербурге по аналогичному протоколу в субботу были осуждены к штрафу в размере 10 тысяч рублей.