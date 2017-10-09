В Петербурге из-за звонка о "минировании" эвакуировали офис "ВКонтакте"

Пешеходный переход через Невский проспект у Дома Зингера (Дом книги) в Петербурге. Архивное фото

Пешеходный переход через Невский проспект у Дома Зингера (Дом книги) в Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Дома Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где расположен главный офис социальной сети "ВКонтакте" и "Дом Книги", эвакуировали из-за звонка о "минировании", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы соцсети.

"Эвакуировали весь бизнес-центр", — сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник эвакуация людей из-за анонимных звонков о "минировании" проводились также с территории Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов и нескольких комитетов городской администрации Петербурга.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" в более чем 140 городах России из 2,34 тысячи объектов эвакуировано свыше 960 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.