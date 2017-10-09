В Петербурге эвакуировали суд во время слушания дела о "минировани"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в понедельник эвакуирован из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве во время слушания дела "телефонной террористки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"В 15.45 поступил звонок в суд. После чего началась эвакуация. Сейчас проводится проверка", — сказала Лебедева.

По ее словам, в 14 часов в данном суде началось очередное заседание по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма над подсудимой Надеждой Тюкаловой.

По данным СМИ, в понедельник из-за анонимных звонков были эвакуированы 23 школы, здания, в которых расположены подразделения администрации Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и трех вокзалов — Балтийского, Витебского и Финляндского.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" в более чем 140 городах России из 2,34 тысячи объектов были эвакуированы свыше 960 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ превысил 300 миллионов рублей.