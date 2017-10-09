Еще одно дело возбуждено после ДТП с автобусом под Владимиром

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом во Владимирской области, где погибли 17 человек, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее в связи с аварией уже были возбуждены уголовные дела по статьям "организация незаконной миграции", "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

В ночь на 6 августа в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.