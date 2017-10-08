В Махачкале задержали водителя, не уступившего дорогу главе МВД Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 окт — РИА Новости. Нарушитель на автомобиле BMW, не уступивший дорогу кортежу главы МВД Дагестана и создавший ряд аварийных ситуаций, задержан в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В Каспийске водитель на затонированном автомобиле BMW не уступил дорогу кортежу главы МВД Дагестана, затем на высокой скорости, создав при этом ряд аварийных ситуаций, попытался скрыться. На предложение остановиться он не реагировал", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские не смогли остановить его на посту между городами Каспийск и Махачкала, так как он ехал на высокой скорости, и погоня продолжилась в Махачкале, где его и задержали.

Факт задержания РИА Новости подтвердили в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль BMW, водитель которого грубо нарушал ПДД, чем создавал аварийные ситуации. Водитель на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, пытался скрыться. После того, как автомашина правонарушителя была заблокирована, правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции", — пояснил представитель регионального МВД.

По данным ведомства, задержанный ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, а также более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

"Кроме того, было установлено, что на автомобиле правонарушителя были установлены подложные номера государственной регистрации. В настоящее время решается вопрос о привлечении данного гражданина к ответственности сразу по нескольким статьям административного законодательства", — отметил собеседник.

По его словам, руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание данного водителя.