СК возбудил дело после смерти петербурженки, к которой не успела скорая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти женщины, к которой в субботу вечером не смогла проехать скорая помощь из-за того, что дорога была заблокирована митингующими, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в Петербурге около 1,8 тысячи человек устроили несанкционированное шествие от Марсова поля в сторону Литейного проспекта. За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделы полиции. По данным ГУМВД, всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены.

Полиция Центрального района Петербурга проводила проверку по факту наступления смерти женщины, к которой не смогла проехать скорая помощь из-за того, что дорога была заблокирована митингующими.

"Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Ранее представитель ГУМВД сообщал РИА Новости, что сотрудники скорой помощи обратились за содействием к сотрудникам ГИБДД, которые попытались помочь, но не смогли организовать проезд "скорой" из-за несанкционированной акции.