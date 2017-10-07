СК возбудил дело после смерти петербурженки, к которой не успела скорая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти женщины, к которой в субботу вечером не смогла проехать скорая помощь из-за того, что дорога была заблокирована митингующими, сообщает пресс-служба ведомства.
Полиция Центрального района Петербурга проводила проверку по факту наступления смерти женщины, к которой не смогла проехать скорая помощь из-за того, что дорога была заблокирована митингующими.
"Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Ранее представитель ГУМВД сообщал РИА Новости, что сотрудники скорой помощи обратились за содействием к сотрудникам ГИБДД, которые попытались помочь, но не смогли организовать проезд "скорой" из-за несанкционированной акции.