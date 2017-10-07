В Петербурге скорая опоздала к пациентке из-за несанкционированного митинга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Полиция Петербурга проводит проверку по факту смерти женщины, к которой не смогла проехать карета скорой помощи из-за того, что дорога была заблокирована участниками несанкционированной акции протеста, сообщил в субботу РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
"Полиция Центрального района проводит проверку по факту гибели женщины, проживавшей в доме 8 по Колокольной улице. Ей стало плохо, вызвали "скорую". Карета скорой помощи была заблокирована гражданами, которые шли с Марсова поля. В итоге женщина умерла", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя ведомства, сотрудники скорой помощи обратились за содействием к сотрудникам ГИБДД, которые попытались помочь, но не смогли организовать проезд "скорой".
Данный факт подтвердили в городском комитете по здравоохранению.
"Вызов с Колокольной улицы поступил в 18.48. Бригада скорой помощи выехала из Мариинской больницы, но на углу Невского и Литейного проспектов, видимо, было скопление народа, и она не смогла проехать, пришлось подключать ГИБДД. Параллельно была направлена бригада скорой помощи с другой стороны. Вторая бригада скорой помощи приехала раньше и уже констатировала смерть на месте. Время её прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две", — сказала представитель комитета.