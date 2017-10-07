В Петербурге оштрафовали двух активистов штаба Навального

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал двух активистов городского штаба Алексея Навального за нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ, Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей", — говорится в сообщении.

Такое же постановление суда вынесено в отношении Михаила Сосина.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Михайлов и Сосин были задержаны в штабе в субботу днем.