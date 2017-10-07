С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Полицейские начали задерживать участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге после нескольких случаев применения насилия в отношении представителей органов правопорядка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники акции собрались примерно в 18.00 на Марсовом поле. Примерно в 18.30 колонна вышла за пределы поля и начала движение в сторону Литейного проспекта, вдоль Летнего сада. Колонна шла как по тротуару, так и по проезжей части.

В районе дома 39 по Литейному проспекту участники акции подошли к выставленному правоохранителями оцеплению. Полицейские через громкоговорители предупреждали собравшихся, что акция не согласована, и просили всех разойтись. Однако некоторые из собравшихся начали штурмовать оцепление, ряду участников это удалось. После этого и начались задержания.