Мосгорсуд признал законным арест Навального на 20 суток

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального на 20 суток за призывы участвовать в несогласованном митинге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья отклонила апелляционную жалобу адвокатов, которые просили освободить своего подзащитного.

Симоновский суд Москвы в понедельник арестовал Навального на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, Навального задержали в минувшую пятницу "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии".

По словам Навального, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, но Навальный решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.