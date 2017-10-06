РЖД: тормозной путь поезда в ДТП под Владимиром составил почти 750 метров

Место ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. 6 октября 2017

Место ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Машинист поезда, попавшего в крупное ДТП под Владимиром, старался избежать аварии и применил экстренное торможение, в результате тормозной путь состава составил около 746 метров, сообщает РЖД по итогам заседания оперативного штаба.

"По предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 метров до переезда, следовав со скоростью 90 км/час. Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным. Тормозной путь поезда составил около 746 метров", — говорится в сообщении.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". Ранее сообщалось о 19 погибших в ДТП. СК РФ уточнил, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

Поезд после завершения следственных действий продолжил движение, его опоздание составило 7 часов 6 минут. "Диспетчерский аппарат "РЖД" сделает все возможное для того, чтобы минимизировать отставание поезда от графика. В настоящее время организовано горячее питание для пассажиров в вагоне-ресторане. Пассажиры поезда, поездная и локомотивная бригады в результате ДТП не пострадали", — отмечают в РЖД.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>