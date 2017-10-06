МИД Казахстана выясняет обстоятельства ДТП во Владимирской области

АЛМА-АТА, 6 окт – РИА Новости, Михаил Егорин. Министерство иностранных дел Казахстана выясняет информацию о ДТП с участием автобуса во Владимирской области России, который, по некоторым данным, прибыл из Казахстана, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 14 человек. По данным МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был из Казахстана.

"МИД Казахстана выясняет обстоятельства этого происшествия", — сказал Жайнаков.

При этом он отметил, что пока не может подтвердить принадлежность автобуса Казахстану или казахстанское гражданство погибших и пострадавших.