Стало известно, откуда приехал автобус, попавший в ДТП под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Автобус, попавший во Владимирской области в ДТП с пассажирским поездом, был из Казахстана, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Владимирской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, 14 человек погибли. По данным МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

"Автобус республики Казахстан, поезд — "Санкт-Петербург — Нижний Новгород", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту происшествия выдвигается аэромобильная группа управления МЧС области.