В больнице в Югре умерла пострадавшая при столкновении поезда и грузовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Жительница Челябинской области, сильно пострадавшая в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе, в среду вечером умерла в больнице, сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска.
Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, и грузовика, перевозившего песок, произошло утром 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО. По сведениям правоохранительных органов, грузовик по касательной въехал в поезд, в результате чего были повреждены четыре вагона.
Всего в аварии пострадали 20 человек, пятерым из них назначили амбулаторное лечение. Позже один из пострадавших скончался в больнице, в связи с чем следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после инцидента, на более тяжкую статью — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В течение месяца из медицинских учреждений выписали остальных пациентов, проходивших стационарное лечение, кроме женщины, чье состояние оценивалось как крайне тяжелое.
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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Югре. Кадры с места ЧП
"Вечером 4 октября в больнице умерла одна из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский… Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали РИА Новости в администрации Нижневартовска, уточнив, что погибшая — жительница Челябинской области, а ее родственники живут и работают в Югре.
Ранее власти региона приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Предполагается, что ее получат 15 человек независимо от места жительства.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион — Нижневартовск.
Поезд, состоявший из 19 вагонов, следовал по маршруту Адлер-Новосибирск, в нем находился 271 пассажир.
В экстренных службах сообщили о 15-ти пострадавших, среди которых есть дети. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.
Расследуется несколько версий столкновения, по одной из них водитель "КамАЗа" уснул за рулем, по второй — причина в неисправности тормозной системы автомобиля.
В результате столкновения с грузовиком произошел сход с рельс тележки пятого вагона поезда, в котором находились 11 пассажиров.
РЖД предупредили о возможных задержках движения поездов дальнего следования после железнодорожной аварии в Югре.