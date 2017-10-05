В больнице в Югре умерла пострадавшая при столкновении поезда и грузовика

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (23)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Жительница Челябинской области, сильно пострадавшая в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе, в среду вечером умерла в больнице, сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, и грузовика, перевозившего песок, произошло утром 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО. По сведениям правоохранительных органов, грузовик по касательной въехал в поезд, в результате чего были повреждены четыре вагона.

Всего в аварии пострадали 20 человек, пятерым из них назначили амбулаторное лечение. Позже один из пострадавших скончался в больнице, в связи с чем следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после инцидента, на более тяжкую статью — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В течение месяца из медицинских учреждений выписали остальных пациентов, проходивших стационарное лечение, кроме женщины, чье состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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"Вечером 4 октября в больнице умерла одна из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский… Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали РИА Новости в администрации Нижневартовска, уточнив, что погибшая — жительница Челябинской области, а ее родственники живут и работают в Югре.

Ранее власти региона приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Предполагается, что ее получат 15 человек независимо от места жительства.