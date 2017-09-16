В Югре скончался один из пострадавших при столкновении грузовика и поезда

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (21)

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сен — РИА Новости. Один из пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Нижневартовском районе ХМАО умер в больнице, сообщает в субботу сайт администрации Нижневартовска.

Столкновение произошло утром 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 20 человек, это жители пяти регионов.

"Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский… Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении. Уточняется, что погибший — житель Перми.

На данный момент на стационарном лечении в больницах Нижневартовска остаются семь взрослых и четверо детей, одна из пострадавших женщин – в тяжелом состоянии.

Ранее власти Югры приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Предполагается, что помощь получат 15 человек.