Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре выросло до 20

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате произошедшего в субботу столкновения грузового автомобиля с пассажирским поездом на переезде Мыхпаевский в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до 20 человек, сообщает во вторник пресс-служба администрации Нижневартовска.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 18 человек, среди них четверо детей. Пострадавшие — жители пяти регионов.

"Накануне в медицинское учреждение обратились еще два пассажира. Им оказали помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась", — сообщает мэрия, ссылаясь на данные сотрудников больницы.

По информации мэрии, на стационарном лечении находятся 15 человек. В ближайшее время троих из них выпишут домой. Кроме того, как уточнили в администрации Нижневартовска, положительная динамика наблюдается у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов без изменений.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело.