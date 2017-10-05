В Волгограде два человека погибли при пожаре в многоэтажке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека погибли и двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Волгограде, по данному факту организована проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области Наталья Куницкая.

По информации регионального МЧС, пожар произошел на улице Танкистов в девятиэтажном доме около полуночи. Горела двухкомнатная квартира по всей площади. В 0.11 мск четверга пожар был ликвидирован. Эвакуированы порядка 150 человек.

"В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается. Кроме того, в результате падения из окна горящего жилища скончалась 54-летняя женщина. По данному факту организована доследственная проверка", — сказала Куницкая.

По предварительным данным следствия, на момент пожара в квартире находились женщина со своим сожителем и приятель пары. Спасаясь от пожара в своей квартире, женщина выпрыгнула из окна, а ее гость закрылся в ванной комнате. Оба погибли. Мужчина, предположительно, скончался от отравления угарным газом, а женщина в результате политравмы.

Спастись сумел лишь гражданский супруг погибшей женщины, в настоящее время он госпитализирован с ожогами. Следователи устанавливают причины пожара, назначены экспертизы.