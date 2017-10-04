Суд в Петербурге вынес решение о заочном аресте банкира Гительсона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду вынес постановление о заочном аресте недавно вышедшего на свободу экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о заочном аресте Александра Гительсона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере — ред.)", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило ГСУСК по Петербургу, на 11 июля Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Во вторник Санкт-Петербургский городской суд признал соответствующее постановление следователя законным.

По данным ОПС, 18 августа 2017 года Гительсон был объявлен также в международный розыск.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело о мошенничестве.

Ранее обвинение в мошенничестве Гительсону было уже предъявлено, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО "Банк ВЕФК" Инкасбанка. В мае этого года экс-банкир вышел на свободу.

В июне 2017 года в главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.