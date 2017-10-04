Источник: в петербургской квартире нашли тела двух новорожденных близнецов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 лет — РИА Новости. Двое погибших новорожденных обнаружены во вторник в петербургской квартире, где проживает семья, состоящая на учёте как неблагополучная, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент неизвестно, когда произошли роды. Тела направлены на экспертизу, на них имелись признаки разложения. Один из погибших новорожденных — девочка, пол второго установить не удалось, так как он находился в плаценте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о случившемся была передана в правоохранительные органы врачами "скорой", которую вызвали к роженице. Про саму женщину известно, что это 42-летняя петербурженка, которая не вставала на учёт по беременности, отметил источник. Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних как неблагополучная, добавил собеседник агентства.

Информацию в ГУМВД и городском управлении Следственного комитета РИА Новости получить не удалось.