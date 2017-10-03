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Происшествия

"За нарушение закона": в Кремле прокомментировали арест Навального

16:1003.10.2017
(обновлено: 16:11 03.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о задержании и аресте Алексея Навального напомнил о российских законах.

"Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги — публичные призывы — идут вразрез с действующим законодательством", — сказал он.

Арест Навального и Волкова

Навального задержали 29 сентября по обвинению в неоднократных призывах к участию в несогласованной акции. На него составили административный протокол, обязали явиться в суд 2 октября и отпустили. В момент задержания он собирался поехать на несогласованный митинг в Нижний Новгород.

Алексей Навальный во время судебного слушания
© AP Photo / Pavel Golovkin
Нижегородцев попросили не участвовать в незаконном митинге Навального

Ранее мэрия города уведомила Навального о невозможности проведения митинга 29 сентября, при этом акции его сторонников были согласованы в Оренбурге и Архангельске. Навальный, в свою очередь, принял решение отправиться именно в Нижний Новгород.

По решению Симоновского суда Москвы Навального приговорили к 20 суткам ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга. Максимально за это нарушение грозит 300 тысяч рублей штрафа, 200 часов обязательных работ или 30 суток ареста.

Такую же меру наказания избрал Савеловский суд Москвы и для главы штаба Навального Леонида Волкова. Его обвинили в призывах к участию в нижегородском несогласованном митинге.

Акция 12 июня

Это не первый случай ареста Навального за призывы к участию в несогласованных акциях. В середине июня его приговорили к 30 суткам ареста за призывы выйти 12 июня на акцию протеста в Москве, проведение которой не подтвердили городские власти.

Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разоблачительный сайт о Навальном подвергся кибератаке

Навального задержали после того, как он разместил в интернете призывы перейти с проспекта академика Сахарова, где прошел согласованный мэрией Москвы митинг оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной акции. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией. 

Адвокат блогера настаивал, что доказательства того, что люди вышли на несогласованный митинг после призыва Навального, отсутствуют. Сам блогер потребовал отвода судьи, заявив, что существуют сомнения в его беспристрастности.

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Юрист Илья Ремесло запустил разоблачительный сайт о Навальном

По информации МВД, на несогласованную акцию на Тверской улице в Москве вышли порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны. Среди участвовавших в митинге было много несовершеннолетних.

Члены президентского Совета назвали призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных мероприятиях политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, заявила, что манипулировать детским сознанием недопустимо.

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